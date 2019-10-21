Леброн сравнил начало сезона с первым днём в школе

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал об ожиданиях в преддверии начала очередного сезона. В первом матче сезона-2019/20 «Лейкерс» сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоится в ночь с 22 на 23 октября мск.

«Открытие сезона – это прекрасно. Это как первый день в школе. Вечером раскладываешь одежду, волнуешься.

Обожаю играть в баскетбол. В этом году у меня получился самый длительный перерыв в карьере, поэтому я должен быть готов физически и психологически, вне зависимости от того, с кем мы играем в первый день. Вторник станет для всех отличным днём», — приводит слова Джеймса Sporting News.

Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», в минувшем сезоне, выступая за «Лейкерс», сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата из 82, а команда не вышла в плей-офф.