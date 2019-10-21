Игрок «Зенита» нацелился на пост министра спорта Мексики

Центровой баскетбольного клуба «Зенит» мексиканец Густаво Айон признался, что по окончании карьеры планирует вплотную заняться политикой и в частности стать министром спорта Мексики.
«Да, я задумывался о том, что будет, когда закончу карьеру. Я получил степень в бизнес-администрировании и скоро поступлю в магистратуру.
Планирую ли я стать министром спорта Мексики? Да, через пару лет начну работать в этом направлении», — приводит слова Айона Eurohoops.
До «Зенита» 34-летний Айон провёл пять сезонов в составе «Реала». По его словам, в межсезонье он планировал вернуться в НБА, но предложений не поступило. В НБА мексиканец защищал цвета «Нью-Орлеан Хорнетс», «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс» и «Атланты Хоукс».
«Перед переходом в «Зенит» я хотел вернуться в НБА. У меня была иллюзия, что я смогу это сделать. Но мне не поступило предложений. Так что мне пришлось принимать решение: ехать на родину и играть в чемпионате не очень высокого уровня или продолжать играть в Евролиге», — сказал Айон.
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