Хряпу номинировали на включение в символическую пятёрку десятилетия Евролиги

Бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА 37-летний Виктор Хряпа вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.
Хряпа выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2018 год. В составе команды он стал двукратным победителем Евролиги. Также он является 13-кратным чемпионом России и обладателем Кубка России в составе ЦСКА.
В течение карьеры Хряпа также выступал за энгельсский «Химик», саратовский «Автодор» и клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Чикаго Буллз».
В составе сборной России Хряпа стал бронзовым призёром Олимпийских игр (2012 год), победителем (2007 год) и бронзовым призёром (2011 год) чемпионатов Европы.
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