«Это был настоящий бардак». Бывший игрок «Финикса» — о клубе

Польский центровой Марцин Гортат раскритиковал методы ведения дел в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз». 35-летний Гортат выступал за «Финикс» с 2010 по 2013 год. Также он играл за «Орландо Мэджик», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
«С точки зрения баскетбола всё было прекрасно. Что касается всего остального, «Финикс» был худшим клубом, за который я когда-либо играл.
Это был настоящий бардак, и я думаю, что ничего не изменилось и по сей день, потому что некоторые люди, работающие там, не должны управлять этой командой», — сказал Гортат в интервью YouTube-каналу PolskiKosz TV.
«Финикс», основанный в 1968 году, ни разу не становился чемпионом НБА. Наивысшее достижение «Санз» — выход в финал, которого команда добивалась дважды: в 1976 и 1993 годах. Последний выход «Финикса» в плей-офф датирован сезоном-2009/10.
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