Джордан: Карри не игрок уровня Зала славы
Легендарный баскетболист Майкл Джордан не считает, что трёхкратный чемпион НБА Стефен Карри, выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз», достоин включения в Зал славы баскетбола.
Ранее Джордан утверждал, что команда, в которую входили бы Хаким Оладжьювон, Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен, Джеймс Уорти и он сам, была бы непобедимой в товарищеских матчах. Он повторил это, и его спросили, не обидится ли Карри.
«Надеюсь, нет. Он классный игрок. Но не уровня Зала славы», — приводит слова Джордана Clutch Points.
Карри, седьмой номер драфта НБА 2009 года, провёл за «Голден Стэйт» уже десять сезонов. В составе команды он трижды становился чемпионом: в 2015, 2017 и 2018 годах.
Очередной сезон НБА начнётся в ночь с 22 на 23 октября мск.
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