Брайант объяснил, почему Леонард и Джордж отказались переходить в «Лейкерс»

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, почему, по его мнению, лучший игрок финала НБА 2019 года Кавай Леонард, который в составе «Торонто Рэпторс» стал чемпионом ассоциации, перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

По мнению Брайанта, Леонард и его новый одноклубник Пол Джордж, который до этого выступал за «Оклахома-Сити Тандер», не захотели играть в одной команде с Леброном Джеймсом, чтобы не оказаться в его тени.

«Уверен, Кавай хочет попробовать завоевать титул, не играя в одной команде с Леброном. Возможно, о том же думал и Пол Джордж. Думаю, они получают удовольствие, ставя перед собой новые задачи.

Не думаю, что это можно объяснить неуважением к «Лейкерс». Дело скорее в обстоятельствах и в уже сложившейся ситуации в «Лейкерс». Они захотели попробовать построить что-то своё», — приводит слова Брайанта Los Angeles Times.