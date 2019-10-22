Брайант объяснил, почему Леонард и Джордж отказались переходить в «Лейкерс»

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, почему, по его мнению, лучший игрок финала НБА 2019 года Кавай Леонард, который в составе «Торонто Рэпторс» стал чемпионом ассоциации, перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».
По мнению Брайанта, Леонард и его новый одноклубник Пол Джордж, который до этого выступал за «Оклахома-Сити Тандер», не захотели играть в одной команде с Леброном Джеймсом, чтобы не оказаться в его тени.
«Уверен, Кавай хочет попробовать завоевать титул, не играя в одной команде с Леброном. Возможно, о том же думал и Пол Джордж. Думаю, они получают удовольствие, ставя перед собой новые задачи.
Не думаю, что это можно объяснить неуважением к «Лейкерс». Дело скорее в обстоятельствах и в уже сложившейся ситуации в «Лейкерс». Они захотели попробовать построить что-то своё», — приводит слова Брайанта Los Angeles Times.
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