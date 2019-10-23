«Одна из лучших ценностей в Америке – свобода слова». Шакил О’Нил поддержал Мори

Бывший центровой НБА, один из ведущих баскетболистов минувшего десятилетия Шакил О’Нил поддержал твит генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал антиправительственные акции в Гонконге против официального Пекина.

«Одна из лучших ценностей в Америке – это свобода слова. Мы можем говорить то, что хотим сказать, и нам разрешено высказываться о несправедливости.

Дэрил Мори был прав. Каждый раз, когда вы видите что что-то в мире идёт не так, у вас должно быть право сказать, что это неправильно», — приводит слова О’Нила CBS News.

Напомним, твит Дэрила Мори спровоцировал между НБА и Китаем серьёзный конфликт. Позиция Мори была поддержана официальным представителем лиги, комиссаром НБА Адамом Сильвером, что ещё более осложнило ситуацию. На данный момент в воздухе повисло несколько многомиллионных контрактов между НБА и Китаем.