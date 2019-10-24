Юный фанат обманул оператора, чтобы показать надпись в поддержку Гонконга. Видео

На матче клубов Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», состоявшемся в ночь с 22 на 23 октября мск, произошёл любопытный инцидент. Юный болельщик «Клипперс», стремясь попасть в камеру, стал размахивать майкой любимой команды, а когда оператор его заметил, быстро достал другую футболку и продемонстрировал надпись в поддержку антикитайских протестов в Гонконге.

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Отношения НБА и Китая накалились после твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал протесты в Гонконге.

Встреча «Клипперс» и «Лейкерс» завершилась победой хозяев. Окончательный счёт — 112:102 в пользу «Клипперс».