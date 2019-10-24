Форвард «Химок» Эванс вспомнил, как играл против Монро из «Баварии» в НБА
Форвард баскетбольного клуба «Химки» Джереми Эванс рассказал об ожиданиях в преддверии матча с «Баварией» в рамках Евролиги. Подмосковный клуб сыграет с соперником на выезде сегодня, 24 октября. Матч начнётся в 21:30 мск.
«Нам будет противостоять мощная команда, которую мы уважаем, однако мы также хотим выиграть. Тренируемся и готовимся дать сопернику бой.
Под их кольцом доминирует Грег Монро, против которого я играл в НБА. Это опытный «большой», который делает много блок-шотов и хорошо играет пост-ап, поэтому мы должны приложить усилия, чтобы остановить его», — приводит слова Эванса пресс-служба «Химок».
«Химки» провели три матча в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/20, одержав две победы и потерпев одно поражение.
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