Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Капитан «Зенита» получил травму и выбыл на неопределённый срок

Капитан «Зенита» получил травму и выбыл на неопределённый срок
Баскетбол / Евролига 0

Капитан баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов неудачно приземлился на ногу в матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», состоявшемся 21 октября. Первичное обследование выявило повреждение голеностопного сустава. Срок восстановления после такого повреждения станет более понятным после дополнительных обследований, сообщает пресс-служба клуба.

В матче «Калевом» на выезде «Зенит» потерпел поражение со счётом 80:84. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 на счету санкт-петербургской команды две победы и два поражения.

Сегодня, 24 октября, «Зенит» сыграет с «Панатинаикосом» в Евролиге. Матч начнётся в 20:00 мск. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/20 на счету санкт-петербургской команды одна победа и два поражения.

Игрок «Зенита» нацелился на пост министра спорта Мексики
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019