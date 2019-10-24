Капитан «Зенита» получил травму и выбыл на неопределённый срок
Капитан баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов неудачно приземлился на ногу в матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», состоявшемся 21 октября. Первичное обследование выявило повреждение голеностопного сустава. Срок восстановления после такого повреждения станет более понятным после дополнительных обследований, сообщает пресс-служба клуба.
В матче «Калевом» на выезде «Зенит» потерпел поражение со счётом 80:84. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 на счету санкт-петербургской команды две победы и два поражения.
Сегодня, 24 октября, «Зенит» сыграет с «Панатинаикосом» в Евролиге. Матч начнётся в 20:00 мск. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/20 на счету санкт-петербургской команды одна победа и два поражения.
Игрок «Зенита» нацелился на пост министра спорта Мексики
- 24 октября 2019
-
13:40
-
12:30
-
11:20
-
10:08
-
08:50
-
07:54
-
06:46
-
06:01
-
05:33
-
05:05
-
04:44
-
04:30
-
00:17
- 23 октября 2019
-
23:59
-
22:59
-
22:13
-
21:18
-
21:07
-
19:05
-
18:15
-
17:12
-
16:00
-
14:42
-
13:38
-
12:57
-
11:40
-
10:37
-
09:20
-
08:57
-
08:23
-
07:46
-
06:49
-
06:19
-
00:47
- 22 октября 2019
-
23:48
Партнерский контент