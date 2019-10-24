Капитан «Зенита» получил травму и выбыл на неопределённый срок

Капитан баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов неудачно приземлился на ногу в матче Единой лиги ВТБ с «Калевом», состоявшемся 21 октября. Первичное обследование выявило повреждение голеностопного сустава. Срок восстановления после такого повреждения станет более понятным после дополнительных обследований, сообщает пресс-служба клуба.

В матче «Калевом» на выезде «Зенит» потерпел поражение со счётом 80:84. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 на счету санкт-петербургской команды две победы и два поражения.

Сегодня, 24 октября, «Зенит» сыграет с «Панатинаикосом» в Евролиге. Матч начнётся в 20:00 мск. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/20 на счету санкт-петербургской команды одна победа и два поражения.