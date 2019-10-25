Винс Картер – первый игрок в истории, игравший в 22 сезонах НБА
Атакующий защитник «Атланты» Винс Картер, выйдя на площадку в первом матче сезона против «Детройта», официально стал первым игроком в истории НБА, принявшим участие в 22 сезонах.
42-летний игрок вышел на паркет за 6.52 до конца 1-й четверти встречи.
«Хоукс» победили в матче со счётом 117:100. Картер провёл в игре около 10 минут, не набрав ни одного очка, в его активе одна передача.
За свою карьеру в НБА Картер выступал за клубы «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлис», «Сакраменто Кингз». За «Атланту» защитник выступает с 2018 года. С 2000 по 2007 год Картер регулярно участвовал в Матчах всех звёзд НБА. Также в 1999 году игрок был признан новичком года в НБА.
Баркли: почему Леброн должен терять деньги из-за твита того дурака?
- 25 октября 2019
-
07:57
-
05:37
-
00:24
-
00:12
- 24 октября 2019
-
23:22
-
23:01
-
22:08
-
21:53
-
19:59
-
18:39
-
17:13
-
16:20
-
15:14
-
13:40
-
12:30
-
11:20
-
10:08
-
08:50
-
07:54
-
06:46
-
06:01
-
05:33
-
05:05
-
04:44
-
04:30
-
00:17
- 23 октября 2019
-
23:59
-
22:59
-
22:13
-
21:18
-
21:07
-
19:05
-
18:15
-
17:12
-
16:00
Партнерский контент