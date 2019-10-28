Макгрэйди: Леонард лучше Леброна
Знаменитый в прошлом баскетболист Трэйси Макгрэйди, семикратный участник Матча всех звёзд НБА, сравнил Кавая Леонарда и Леброна Джеймса, выступающих за «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» соответственно. По мнению Макгрэйди, раньше Джеймсу не было равных, но сейчас Леонард уже превзошёл его.
«На мой взгляд, Леброн – самый умный баскетболист на сегодня, поэтому ему удаётся быть таким великим. Но в нападении он уже не тот игрок, что был раньше. У него уже нет того первого шага, благодаря которому он всегда обыгрывал защищающегося игрока.
Судя по тому, что я видел в матче открытия сезона, Леброн сильно сбавил темп. Возможно, он прибавит в ходе сезона. Но да, Кавай лучше», — сказал Макгрэйди в интервью YouTube-каналу ESPN.
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