Макгрэйди: Леонард лучше Леброна

Знаменитый в прошлом баскетболист Трэйси Макгрэйди, семикратный участник Матча всех звёзд НБА, сравнил Кавая Леонарда и Леброна Джеймса, выступающих за «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» соответственно. По мнению Макгрэйди, раньше Джеймсу не было равных, но сейчас Леонард уже превзошёл его.

«На мой взгляд, Леброн – самый умный баскетболист на сегодня, поэтому ему удаётся быть таким великим. Но в нападении он уже не тот игрок, что был раньше. У него уже нет того первого шага, благодаря которому он всегда обыгрывал защищающегося игрока.

Судя по тому, что я видел в матче открытия сезона, Леброн сильно сбавил темп. Возможно, он прибавит в ходе сезона. Но да, Кавай лучше», — сказал Макгрэйди в интервью YouTube-каналу ESPN.