Джордан назвал свою символическую пятёрку всех времён
Легендарный баскетболист Майкл Джордан, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», которого шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии, назвал свою версию символической пятёрки за всю историю лиги. В неё Джордан включил самого себя, а также Скотти Пиппена, Мэджика Джонсона, Хакима Оладжьювона и Джеймса Уорти.
«Это парни, с которыми я играл в одной команде и против которых выходил на площадку. Когда всё серьёзно, то я выбираю тех, кого знаю», — приводит слова Джордана Fadeaway World.
Пиппен шесть раз становился чемпионом НБА вместе с Джорданом. Джонсон завоевал пять титулов в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», Уорти — три, а Оладжьювон стал двукратным чемпионом в составе «Хьюстон Рокетс».
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