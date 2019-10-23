Карри отреагировал на обидные слова Джордана

Разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал реплику легендарного баскетболиста Майкла Джордана, шестикратного чемпиона лиги, которого шесть раз признавали лучшим игроком финальной серии. Джордан заявил, что Карри не игрок уровня Зала славы, хотя и классный баскетболист.

«Считаю себя хорошим баскетболистом. Но я никогда не довольствуюсь тем, чего достиг. Понимаю, мне ещё есть что доказывать, доказывать самому себе.

Довольно забавно, когда такое говорит человек, который является лучшим игроком всех времён. Мне уже доводилось слышать, как завершившие карьеру парни рассуждают о новом баскетбольном поколении, рассуждают об уровне таланта и говорят, что в их время было лучше. Это интересно для болельщиков.

Понимаю, что у меня хорошие шансы попасть в Зал славы. Но мне ещё предстоит многое доказать самому себе», — цитирует Карри Complex.

Карри, седьмой номер драфта НБА 2009 года, провёл за «Голден Стэйт» уже 10 сезонов. В составе команды он трижды становился чемпионом: в 2015, 2017 и 2018 годах.

Джордан: Карри не игрок уровня Зала славы