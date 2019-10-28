Леброну и его семье пришлось покинуть дом из-за лесных пожаров в Калифорнии

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что ему и его семье пришлось покинуть своё жилище из-за лесных пожаров, бушующих в Калифорнии.

Эвакуироваться понадобилось жителям нескольких районов Лос-Анджелеса, в том числе обитателям Брентвуда, где Джеймс купил дом, когда перешёл в «Лейкерс» в 2018-м.

«Эти пожары в Лос-Анджелесе не шутка! Пришлось срочно эвакуироваться, и я еду с семьёй, ищем номера. Пока не везёт!» — написал баскетболист в своём «твиттере».

Вскоре Леброн сообщил, что ему удалось найти пристанище.

«Молюсь за все семьи, оставшиеся в зоне пожаров. Пожалуйста, поскорее перебирайтесь в безопасные места», — добавил он.

В матче, состоявшемся в ночь с 27 на 28 октября мск, «Лейкерс» дома победили «Шарлотт Хорнетс» со счётом 120:101. На счету Джеймса дабл-дабл.