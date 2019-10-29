Тимма: «Панатинаикос» на выезде и дома — две разные команды
Форвард «Химок» Янис Тимма поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом».
«В «Пао» многое изменилось: пришел новый тренер, другие игроки, при этом стиль у греков всегда более или менее тот же: агрессивный и быстрый баскетбол. Однако «Панатинаикос» на выезде и дома – две разные команды. Их самая большая поддержка – домашняя площадка. Сезон только начинается, все команды только-только сыгрываются, находят друг друга, и в данный момент я не думаю, что кто-то находится на топовом уровне. Пока и мы не провели ни одной тренировки полным составом, и я надеюсь, что этот день скоро настанет», — приводит слова Яниса Тиммы официальный сайт команды.
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