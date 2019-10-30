Мозгов объяснил, что выступал за «Бруклин» Прохорова не потому, что он русский

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов рассказал, что выступал за «Бруклин Нетс» не по той причине, что владельцем клуба был российский бизнесмен Михаил Прохоров. Мозгов провёл в «Бруклине» сезон-2017/18, сыграв 31 матч в регулярном чемпионате НБА. Баскетболист утверждал, что не понимает, почему в последние месяцы не выходил в стартовой пятёрке и почти не играл

«По-прежнему не понимаю. У нас с тренером состоялся разговор, но он ничего толком не объяснил. Мы всё равно с ним в нормальных отношениях. У них свой курс, политика бруклинской партии.

Меня в интервью спрашивали: «Вот ты русский в русском клубе…» Да всем насрать, извиняюсь за выражение. У них своя политика, они её придерживаются. И без разницы, кто хозяин — русский, китаец или азербайджанец.

Вот эта история о том, что русского взяли, потому что он русский, — самое глупое, что можно было придумать», — цитирует Мозгова Sport24.

В минувшее межсезонье Прохоров продал «Бруклин» канадскому бизнесмену Джозефу Цаю.