Плаза: думаю, скоро «Зенит» сможет показать своё лучшее лицо

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал результат матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (82:70).

«Об игре говорить много не нужно, вы сами всё видели. Я сказал своим игрокам, что «Жальгирис» — это зеркало, в которое мы должны смотреть. У нас в октябре было несколько поражений, которых мы не ожидали — что в Евролиге, что в Единой лиге. Но у нас новая команда. Игроки выкладываются на 100%, тренировки очень интенсивные. Думаю, что скоро мы сможем показать своё лучшее лицо.

Что же до игры, то соперник отлично играл что в защите, что в нападении, и нам пришлось потратить немало сил, чтобы сыграть ещё лучше. Считаю, что моя команда полностью заслужила эту победу. Обычно, когда оппонент сравнивает счёт в концовке так, как это сделал «Жальгирис», это может деморализовать. Но я горд тем, как мои игроки отреагировали на это в овертайме», — приводит слова Плазы пресс-служба клуба.