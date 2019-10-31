Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Плаза: думаю, скоро «Зенит» сможет показать своё лучшее лицо

Плаза: думаю, скоро «Зенит» сможет показать своё лучшее лицо
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал результат матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (82:70).

«Об игре говорить много не нужно, вы сами всё видели. Я сказал своим игрокам, что «Жальгирис» — это зеркало, в которое мы должны смотреть. У нас в октябре было несколько поражений, которых мы не ожидали — что в Евролиге, что в Единой лиге. Но у нас новая команда. Игроки выкладываются на 100%, тренировки очень интенсивные. Думаю, что скоро мы сможем показать своё лучшее лицо.

Что же до игры, то соперник отлично играл что в защите, что в нападении, и нам пришлось потратить немало сил, чтобы сыграть ещё лучше. Считаю, что моя команда полностью заслужила эту победу. Обычно, когда оппонент сравнивает счёт в концовке так, как это сделал «Жальгирис», это может деморализовать. Но я горд тем, как мои игроки отреагировали на это в овертайме», — приводит слова Плазы пресс-служба клуба.

19 очков Понитки помогли «Зениту» в овертайме переиграть «Жальгирис»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019