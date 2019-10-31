Керр отреагировал на травму Карри
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал травму разыгрывающего Стефена Карри, полученную в матче с «Финикс Санз». В ходе встречи, состоявшейся в ночь с 30 на 31 октября мск, Карри неудачно приземлился на паркет и сломал вторую пястную кость левой руки.
«Очень непростое начало сезона для «Уорриорз» – во многих смыслах. Мы пытаемся адаптироваться. Травма Карри сильно всё осложняет. Мы оценим ситуацию и после этого будем двигаться дальше», — приводит слова Керра ESPN.
Сроки восстановления Карри станут известны позднее.
«Голден Стэйт» уступил «Финиксу» со счётом 110:121. Поражение от «Санз» стало для «Уорриорз», действующих финалистов НБА, третьим в четырёх встречах.
Карри сломал руку в матче с «Финиксом»
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