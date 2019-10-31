Курбанов нашёл пользу в поражении ЦСКА от «Олимпиакоса»
Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение «армейцев» в матче Евролиги с «Олимпиакосом». Во встрече, состоявшейся вчера, 30 октября, ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» со счётом 79:84.
По мнению Курбанова, поражение станет для ЦСКА дополнительной мотивацией.
«Мы смазали старт матча, допустили ненужные потери. «Олимпиакос» очень быстро наказывал нас за эти ошибки. Увы, и процент реализации в атаке у нас подкачал, хотя мы находили хорошие возможности для бросков. Греки же были намного удачливее в атаке. Соперник очень хорошо играл на подборе, что не удавалось нам.
Мы должны вынести пользу после сложившегося матча. Думаю, что это поражение только мотивирует нас на дополнительную работу и самоотдачу», — цитирует Курбанова News.ru.
Итудис: ЦСКА в матче с «Олимпиакосом» играл плохо, не на своём уровне
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