Ерёмин объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом матча с «Зенитом»

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин, чемпион мира 1982 года, рассказал, почему у баскетбольного клуба ЦСКА, по его мнению, больше шансов на победу в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом». Встреча «Зенита» и ЦСКА состоится сегодня, 1 ноября, и начнётся в 20:00 мск.

«Зенит» дома, при своих болельщиках, надеется поправить ситуацию. Тем более сейчас команда вдохновлена победой над «Жальгирисом». Но думаю, что сделать это будет тяжело.

На мой взгляд, фаворитом здесь всё равно остаётся ЦСКА. «Армейцы» посильнее по составу, плюс ЦСКА более закалённый боец в таких матчах. На мой взгляд, это даёт ему небольшое преимущество перед игрой.

Хотя, опять же, успех в прошедшем матче действительно может добавить «Зениту» сил и эмоций. Я ожидаю очень упорной борьбы», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».