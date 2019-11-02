Сын Базаревича вошёл в тренерский штаб «Зенита»

Дмитрий Базаревич, сын главного тренера сборной России по баскетболу Сергея Базаревича, вошёл в тренерский штаб «Зенита». 22-летний специалист станет ассистентом тренера питерцев Жоана Плазы. Контракт с Базаревичем-младшим подписан на один год, сообщают «Известия».

Ранее Дмитрий Базаревич работал скаутом сборной России, а также сотрудничал с «Химками» и студенческой сборной России.

В детстве Базаревич-младший занимался баскетболом в ДЮСШ ЦСКА. В сборную России Дмитрий попал отчасти из-за пересечения календарей Евролиги и ФИБА. ЦСКА не смог отпустить в национальную команду своего скаута Дениса Годлевского. В итоге разбором соперников сборной начал заниматься Базаревич-младший.

«Зенит» в текущем сезоне в Единой лиге ВТБ одержал две победы и потерпел три поражения.