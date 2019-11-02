Куртинайтис назвал игроков УНИКСа, на которых «Химкам» нужно обратить внимание

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от очередного матча Единой лиги ВТБ. Соперником подмосковного клуба станет казанский УНИКС.
«УНИКС — хорошая команда. Она немного изменилась по сравнению с прошлым годом, хотя основные игроки — Морган, Смит и Макколлум — остались. Они же делают результат, и на них нужно обратить особое внимание. Смит хорошо забивает, Макколлум — один из лучших разыгрывающих в Европе, Морган — хороший и сильный «большой», в прошлом году он доставил нам много проблем. С этой троицей нужно постараться справиться», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба УНИКСа.
Матч «Химки» — УНИКС состоится завтра, 3 ноября. Начало — в 15:00 мск. «Химки» лидируют в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, УНИКС занимает 7-е место.
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