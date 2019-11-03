Грин: раньше «Голден Стэйт» бил всех, теперь настала наша очередь получать
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о проблемах своей команды в новом сезоне. В пяти матчах нового сезона «Уорриорз» одержали лишь одну победу.
«В последние пять лет у нас не было проблем, мы были здоровы. Мы разбивали всех вокруг. А теперь пришла наша очередь получать от других.
Такова ситуация, ничего не поделать. Происходящее не изменит наш настрой и подход, будем и дальше сражаться в каждом матче. Безусловно, мы сейчас оказались в тяжёлой ситуации, но нужно принять это и работать дальше», — приводит слова Грина TalkBasket.
Проблемы «Уорриорз» обострились после того, как травму получил разыгрывающией Стефен Карри. Он из-за перелома руки пропустит не менее трёх месяцев.
Карри перенёс операцию и выбыл минимум на три месяца
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