Грин: раньше «Голден Стэйт» бил всех, теперь настала наша очередь получать

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о проблемах своей команды в новом сезоне. В пяти матчах нового сезона «Уорриорз» одержали лишь одну победу.

«В последние пять лет у нас не было проблем, мы были здоровы. Мы разбивали всех вокруг. А теперь пришла наша очередь получать от других.

Такова ситуация, ничего не поделать. Происходящее не изменит наш настрой и подход, будем и дальше сражаться в каждом матче. Безусловно, мы сейчас оказались в тяжёлой ситуации, но нужно принять это и работать дальше», — приводит слова Грина TalkBasket.

Проблемы «Уорриорз» обострились после того, как травму получил разыгрывающией Стефен Карри. Он из-за перелома руки пропустит не менее трёх месяцев.