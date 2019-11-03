Куртинайтис: рад не столько набранным очкам, сколько нашему старанию и работе

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Рад, как сложилась игра. Рад за ребят, которые поняли важность этого матча, играли с полной отдачей и показали хорошую энергию. Этого нам не хватало в Белграде. Одним словом, все сыграли здорово. Я рад не столько набранным очкам, сколько нашему старанию и работе. Хорошая победа.
Стефан Йович провёл с нами две тренировки, и всё с ним хорошо. У него очень высокий баскетбольный IQ, но сегодня немного не сложилось с фолами, что выбило его из нормального ритма», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
«Химки» заработали в матче с УНИКСом 35 персональных замечаний (из них 3 — технических и неспортивных). Это антирекорд клуба в сезоне Единой лиги ВТБ — 2019/20.
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