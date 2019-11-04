Игрок «Химок» Десятников с юмором прокомментировал разгром УНИКСа

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Андрей Десятников прокомментировал победу над УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Вчера, 3 ноября, «Химки» дома победили УНИКС со счётом 109:83.

«Химки» добрались до отметки в 100 очков после броска Десятникова. После матча игрока спросили, есть ли символизм в том, что преодолеть барьер позволил именно его бросок, поскольку сто — это десять десятков.

«Честно говоря, даже не задумывался. Так получилось. Выходит, магия чисел (улыбается. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Десятникова «Матч ТВ».

По словам Десятникова, главной причиной победы «Химок» стала уверенная игра в защите.

«Настраивались очень серьёзно на УНИКС, забили с хорошим процентом и продемонстрировали грамотную игру в защите. Хорошая игра в защите, наверное, в первую очередь и обеспечила нам такую разницу.

Но разница суть игры не отображает. Матч на самом деле был очень упорным», — добавил он.