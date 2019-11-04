«Вы ничего мне не сделаете». Леброн поблагодарил хейтеров за ненависть

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил болельщикам, которые его критикуют.

«Мои драйв и страсть перевесят вашу ненависть! Вы ничего мне не сделаете. Вы только помогаете мне!» — написал Леброн в своём «инстаграме».

В сезоне-2019/20 «Лейкерс» провели шесть матчей в регулярном чемпионате НБА, одержав в них пять побед и потерпев одно поражение. Следующий матч клуб сыграет на выезде в ночь с 5 на 6 ноября мск, когда его соперником станет «Чикаго Буллз».

Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне баскетболист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, а его команда не смогла выйти в плей-офф.

