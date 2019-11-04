Мозгов уверен, что «Химки» победят «Зенит» в матче Евролиги

Центровой баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов, продолжающий восстанавливаться после травмы, поделился ожиданиями перед матчем с «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Встреча «Зенита» и «Химок» состоится 7 ноября и начнётся в 18:00 мск.

«Сезон длинный. У нас, конечно, не столько матчей, как за океаном, но с каждым годом их всё больше становится. Поэтому надо готовиться к следующим играм, а не вспоминать прошлые ошибки.

И впереди матч с «Зенитом» в Евролиге. Чего от него жду? Качественной игры и победы», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

На счету «Химок» четыре победы в шести матчах регулярного чемпионата Евролиги. «Зенит» выиграл две встречи, причём обе в овертайме, а проиграл четыре.