Адетокунбо и Энтони Дэвис — лучшие игроки минувшей недели НБА
Форварды «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Яннис Адетокунбо и Энтони Дэвис соответственно признаны лучшими игроками минувшей недели НБА, сообщает официальный сайт лиги.
Греческий баскетболист висконсинцев в четырёх матчах регулярного чемпионата набирал 25,3 очка, собирал 13,3 подбора, совершал 6,5 передачи, 2,0 блок-шота и 1,5 перехвата. Усилия Янниса помогли команде одержать три победы.
Среди баскетболистов Западной конференции лучшим признан Энтони Дэвис из «Лос-Анджелес Лейкерс». Форвард набирал 32,0 очка, собирал 13,0 подбора и совершал 2,7 блок-шота. Благодаря успешной игре Дэвиса калифорнийцы победили во всех трёх матчах недели. Отметим, что в матче с «Мемфисом» Дэвису удалось набрать 40 очков и совершить 20 подборов.
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