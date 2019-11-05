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Источник: из-за травмы Клайберна ЦСКА предложил изменить правила Единой лиги ВТБ

Источник: из-за травмы Клайберна ЦСКА предложил изменить правила Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

7 ноября пройдёт заочное голосование членов совета Единой лиги ВТБ об изменении регламента, касающегося количества иностранных игроков в заявке на сезон. Сейчас российские клубы могут иметь в паспорте команды максимум восемь легионеров без права замены. Согласно предлагаемым поправкам, команде разрешается поменять одного из заявленных иностранцев, получившего травму, на другого, то есть фактически легализовать ещё одного, девятого, сообщают «Известия».

В первую очередь, утверждает издание, это связано с тяжёлым повреждением одного из лидеров ЦСКА Уилла Клайберна, который выбыл до конца сезона. «Армейцы» хотят заменить его на Рона Бэйкера, заявленного только для участия в Евролиге. Но регламент запрещает это делать.

Перед сезоном тренерский штаб ЦСКА должен был решить, кто из девяти легионеров попадёт в заявку команды только на выступление в Евролиге. В итоге таким баскетболистом стал Бэйкер.

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