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206-сантиметрового игрока НБА дисквалифицировали за приём гормона роста

206-сантиметрового игрока НБА дисквалифицировали за приём гормона роста
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Джон Коллинз дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антидопинговой программы. В допинг-пробе 22-летнего баскетболиста, чей рост составляет 206 см, обнаружили запрещённое вещество пралморелин, гормон роста.

«Хочу извиниться за этот инцидент перед партнёрами по команде, клубом, болельщиками и сообществом. Невероятно огорчён, что поставил всех нас в такое положение.

Я принял что-то, в чём оказалось запрещённое вещество. Планирую обжаловать дисквалификацию в арбитраже, чтобы можно было вернуться как можно скорее», — приводит слова Коллинза ESPN.

В сезоне-2019/20 «Атланта» провела шесть матчей в регулярном чемпионате НБА, одержав три победы и потерпев три поражения.

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