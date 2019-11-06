Керр рассказал, почему Дюрант ушёл из «Голден Стэйт»

Главный тренер клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему Кевин Дюрант решил покинуть команду в межсезонье-2019. Дюрант, пропускающий сезон-2019/20 из-за травмы, подписал контракт с «Бруклин Нетс».

«Мы потеряли Кевина Дюранта по той же причине, по которой, собственно, и заполучили его. Он неугомонный. Возможно, он захотел поиграть в другом стиле.

В первом сезоне с нами он впитывал всё как губка и постоянно задавал вопросы. Он ловил момент и получал удовольствие от этого.

Ту команду невозможно было остановить, с её движением мяча и движением без мяча. А с умением Кевина играть один на один команду и вовсе стало невозможно обыграть», — сказал Керр в подкасте The Ringer.

Дюрант сменил «Оклахома-Сити Тандер» на «Голден Стэйт» в межсезонье-2016 и стал двукратным чемпионом НБА в составе «Уорриорз». В сезоне-2018/19 «Голден Стэйт» проиграл финальную серию «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4.