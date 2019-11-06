Фридзон сломал руку и выбыл минимум на два месяца

Капитан баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон сломал левую руку в матче Еврокубка с «Ритасом», сообщает пресс-служба клуба.

Встреча «Локомотива-Кубань» и «Ритаса» состоялась вчера, 5 ноября, и завершилась домашним поражением краснодарского клуба со счётом 82:87.

«После детального осмотра игрока было принято решение отправить Виталия на обследование. К сожалению, опасения подтвердились. Компьютерная томография показала, что у Виталия перелом пястной кости левой руки.

Заключение экспертов – необходима операция. Срок восстановления после подобных травм – не менее двух месяцев», — сказал врач «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.

На счету краснодарского клуба две победы в шести матчах группового турнира Еврокубка.