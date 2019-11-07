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«Отношение там к русским не очень». Российский баскетболист Захаров — о Литве

«Отношение там к русским не очень». Российский баскетболист Захаров — о Литве
Баскетбол 0

Российский баскетболист Александр Захаров, выступающий за клуб Суперлиги «Спартак-Приморье», рассказал об опыте выступлений в Литве. В 2018 году Захаров выступал за литовские клубы «Нявежис» и «Ювентус».

«Сложилось такое ощущение, что российского игрока в Литве не считают легионером. Только на бумаге я был легионером.

Многие там говорят по-русски. Но в целом отношение к русским в Литве не очень», — цитирует Захарова официальный сайт клуба.

При этом баскетболист добавил, что не сталкивался с оскорблениями в свой адрес со стороны болельщиков, хотя имел проблемы в бытовом плане.

«Болельщики были хорошие на самом деле, всегда поддерживали. Больше в бытовом плане, на улице, в магазине, когда узнавали, что ты русский, не всегда готовы были чем-то помочь», — сказал он.

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