Ерёмин оценил выступления ЦСКА, «Химок» и «Зенита» в Евролиге

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин прокомментировал выступления российских клубов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/20. После шести туров на счету ЦСКА пять побед, у «Химок» четыре победы, а «Зенит» выиграл всего дважды, причём оба раза — в овертайме.

«ЦСКА и «Химки» очень здорово укомплектованы, и, несмотря на травмы ведущих игроков, оба клуба будут бороться за выход в «Финал четырёх». В этом я уверен.

Петербургский клуб формировался не под Евролигу. Поэтому они не готовы на равных конкурировать с лучшими клубами континента», — приводят слова Ерёмина «Известия».

Тренер добавил, что «Зенит» может не попасть в плей-офф Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате турнира санкт-петербургский клуб одержал две победы и потерпел четыре поражения.

«Перед сезоном такие надежды были, но прежде всего они связывались с талантом Жоана Плазы. Но пока я не узнаю его. Команду очень сильно лихорадит, и складывается такое впечатление, что испанец не может найти мотивацию для иностранцев, особенно во внутреннем чемпионате.

На протяжении почти всех матчей у «Зенита» сумасшедшие перепады в игре. Для меня это неприятное открытие. Такими темпами они могут остаться без плей-офф Единой лиги ВТБ», — заметил он.