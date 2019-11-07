Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ватутин не считает, что регламент Единой лиги ВТБ поменяли под ЦСКА

Ватутин не считает, что регламент Единой лиги ВТБ поменяли под ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о внесении изменений в регламент Единой лиги ВТБ относительно легионеров. По словам функционера, решение не было продиктовано идеей удовлетворить требования «армейцев».

«Это победа здравого смысла. Я не считаю, что это решение для ЦСКА. Это решение логично, оно поможет всем клубам в будущем, когда у них могут появиться проблемы с травмированными игроками. Я не называю это решение для ЦСКА.

Решение принято голосованием клубов лиги, принято с прицелом на будущее. Очень здорово, что Единая лига ВТБ в очередной раз оперативно отреагировала на предложение клубов и легитимным путём, предусмотренным уставом, внесла поправки в регламент", — приводит слова Ватутина Р-Спорт.

Совет Единой лиги ВТБ пошёл навстречу ЦСКА, но не изменил лимит на легионеров
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019