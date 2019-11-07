Ватутин не считает, что регламент Единой лиги ВТБ поменяли под ЦСКА
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о внесении изменений в регламент Единой лиги ВТБ относительно легионеров. По словам функционера, решение не было продиктовано идеей удовлетворить требования «армейцев».
«Это победа здравого смысла. Я не считаю, что это решение для ЦСКА. Это решение логично, оно поможет всем клубам в будущем, когда у них могут появиться проблемы с травмированными игроками. Я не называю это решение для ЦСКА.
Решение принято голосованием клубов лиги, принято с прицелом на будущее. Очень здорово, что Единая лига ВТБ в очередной раз оперативно отреагировала на предложение клубов и легитимным путём, предусмотренным уставом, внесла поправки в регламент", — приводит слова Ватутина Р-Спорт.
Совет Единой лиги ВТБ пошёл навстречу ЦСКА, но не изменил лимит на легионеров
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