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О'Нил и Баркли подрались в прямом эфире. Видео

О'Нил и Баркли подрались в прямом эфире. Видео
Баскетбол / НБА 0

Шакил О'Нил и Чарльз Баркли, легендарные баскетболисты, а ныне ведущие телеканала TNT, устроили шуточную потасовку в ходе шоу Inside the NBA.

Гостем программы стал известный рестлер Крис Джерико. О'Нил и Баркли продемонстрировали ему бойцовские навыки, причём в ходе поединка к ним присоединились другие ведущие передачи Кенни Смит и Эрни Джонсон.

Видео доступно в официальном «твиттере» NBA on TNT.

О'Нил — четырёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Его трижды признавали самым ценным игроком финальной серии.

Баркли, выступавший за «Филадельфию Сиксерс», «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс», никогда не становился чемпионом НБА, но считается одним из лучших игроков в истории лиги, на счету которых нет ни одного титула.

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