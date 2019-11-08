Игроков ЦСКА привезли не в тот отель, а потом сказали идти пешком
Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс рассказал забавную историю, которая произошла в преддверии матча с АСВЕЛ. Сегодня, 8 ноября, «армейцы» на выезде сыграют с АСВЕЛ во встрече седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Джеймс рассказал, что водитель автобуса по ошибке привёз баскетболистов ЦСКА не в тот отель, а затем, вместо того чтобы исправить оплошность, посоветовал пешком добираться до нужной гостиницы.
«Худший водитель автобуса, которого я когда-либо видел. Привёз нас не в тот отель, а затем сказал идти пешком», — написал Джеймс в своём «твиттере».
ЦСКА провёл шесть матчей в регулярном чемпионате Евролиги, одержав пять побед. На счету АСВЕЛ три победы в шести встречах.
М. Джеймс признался, что оказался в ЦСКА благодаря Хайнсу
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