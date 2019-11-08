Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игроков ЦСКА привезли не в тот отель, а потом сказали идти пешком

Игроков ЦСКА привезли не в тот отель, а потом сказали идти пешком
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс рассказал забавную историю, которая произошла в преддверии матча с АСВЕЛ. Сегодня, 8 ноября, «армейцы» на выезде сыграют с АСВЕЛ во встрече седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Джеймс рассказал, что водитель автобуса по ошибке привёз баскетболистов ЦСКА не в тот отель, а затем, вместо того чтобы исправить оплошность, посоветовал пешком добираться до нужной гостиницы.

«Худший водитель автобуса, которого я когда-либо видел. Привёз нас не в тот отель, а затем сказал идти пешком», — написал Джеймс в своём «твиттере».

ЦСКА провёл шесть матчей в регулярном чемпионате Евролиги, одержав пять побед. На счету АСВЕЛ три победы в шести встречах.

М. Джеймс признался, что оказался в ЦСКА благодаря Хайнсу
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019