Уэйд посмеялся над критиками Леброна

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд посмеялся над критиками форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который в сезоне-2018/19 впервые более чем за десять лет не смог вывести свою команду в плей-офф. Уэйд и Джеймс вместе выступали за «Майами» с 2010 по 2014 год.

«Кто там сказал, что Леброн сдулся? Если 27 очков, 8 подборов и 8 передач в среднем за матч — это «сдулся», то что сказать о 99% других игроков? Пора бы успокоиться с этими кликбейтными новостями», — написал Уэйд в своём «твиттере».

В сезоне-2019/20 «Лейкерс» выиграли шесть матчей из семи в регулярном чемпионате. Показатели Леброна в этих встречах составили 26,1 очка, 8,3 подбора и 11,1 передачи в среднем за игру.