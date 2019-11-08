Уэйд посмеялся над критиками Леброна
Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд посмеялся над критиками форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который в сезоне-2018/19 впервые более чем за десять лет не смог вывести свою команду в плей-офф. Уэйд и Джеймс вместе выступали за «Майами» с 2010 по 2014 год.
«Кто там сказал, что Леброн сдулся? Если 27 очков, 8 подборов и 8 передач в среднем за матч — это «сдулся», то что сказать о 99% других игроков? Пора бы успокоиться с этими кликбейтными новостями», — написал Уэйд в своём «твиттере».
В сезоне-2019/20 «Лейкерс» выиграли шесть матчей из семи в регулярном чемпионате. Показатели Леброна в этих встречах составили 26,1 очка, 8,3 подбора и 11,1 передачи в среднем за игру.
Леброн установил сразу три достижения в матче с «Чикаго»
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