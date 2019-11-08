Куфос может дебютировать за ЦСКА в матче Евролиги с клубом АСВЕЛ

Центровой Коста Куфос может дебютировать за ЦСКА в матче Евролиги с клубом АСВЕЛ, сообщает пресс-служба москвичей. Куфос, пропустивший начало сезона из-за травмы, восстановился после повреждения и попал в заявку на матч.

В то же время в матче с АСВЕЛ не примет участия центровой Джоэл Боломбой. Центровой ЦСКА и сборной России получил повреждение колена. Во Францию он в итоге не полетел.

Также в Москве остались Даниэль Хэкетт и Михаил Кулагин. Они восстанавливаются после травм.

Матч АСВЕЛ — ЦСКА состоится сегодня в Виллербане, начало — в 22:45 мск.

Куфос, выбранный «Ютой Джаз» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года под 23-м номером, провёл в НБА 11 сезонов. Его последняя команда — «Сакраменто Кингз».