Л. Джеймс: секрет моего успеха? Вино

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пообщался с журналистами и ответил на вопрос о собственном секрете успеха.

«Мой секрет успеха? Вино. Вы же знаете, как говорят о хорошем вине? С возрастом оно становится только лучше», — цитирует Джеймса Fadeaway World.

В текущем сезоне 34-летний форвард в среднем набирает 26,0 очка, совершает 7,6 подбора и выполняет 10,5 передачи. «Лейкерс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата НБА, одержав семь побед в восьми матчах.

Ранее Джеймс сообщил, что не планирует отказываться от участия в некоторых матчах, чтобы сэкономить силы. Форвард признался, что будет играть, если у него не возникнет каких-либо проблем со здоровьем.

Накануне, 8 ноября, «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счетом 95:80. В этом матче лидер «Лейкерс» набрал 25 очков.