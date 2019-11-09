Л. Джеймс: секрет моего успеха? Вино

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пообщался с журналистами и ответил на вопрос о собственном секрете успеха.
«Мой секрет успеха? Вино. Вы же знаете, как говорят о хорошем вине? С возрастом оно становится только лучше», — цитирует Джеймса Fadeaway World.
В текущем сезоне 34-летний форвард в среднем набирает 26,0 очка, совершает 7,6 подбора и выполняет 10,5 передачи. «Лейкерс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата НБА, одержав семь побед в восьми матчах.
Ранее Джеймс сообщил, что не планирует отказываться от участия в некоторых матчах, чтобы сэкономить силы. Форвард признался, что будет играть, если у него не возникнет каких-либо проблем со здоровьем.
Накануне, 8 ноября, «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счетом 95:80. В этом матче лидер «Лейкерс» набрал 25 очков.
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