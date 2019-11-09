Итудис посетовал на сложный календарь перед матчем с «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится завтра, 10 ноября. Матч будет проходить в Москве.
«Нам предстоит сыграть второй матч за три дня. «Локо» играл дома в Еврокубке во вторник, мы же провели свой матч на выезде в пятницу. Но ничего не поделаешь — мы выступаем в разных турнирах.
У нас есть некоторые проблемы, и мы постараемся их решить», — приводит слова Итудиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.
ЦСКА ранее уступил французскому клубу АСВЕЛ в гостях в Евролиге. В Единой лиге ВТБ «армейцы» занимают пятое место, а краснодарцы — второе. «Локомотив-Кубань» в регулярном чемпионате потерпел лишь одно поражение в четырёх матчах.
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