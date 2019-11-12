Хэйворд перенёс операцию и пропустит шесть недель

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд успешно перенёс операцию на сломанной левой руке. Ожидается, что Хэйворд сможет вернуться в строй через шесть недель, сообщает ESPN.

Напомним, 29-летний Хэйворд получил травму левой руки в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс». Обследование выявило трещину в четвёртой пястной кости.

Два года назад Хэйворд получил перелом ноги, после которого восстанавливался на протяжении всего сезона. В сезоне-2019 Хэйворд провёл девять матчей. В среднем он набирал по 18,9 очка, 7,1 подбора, 4,1 передачи, 0,8 перехвата и 0,2 блок-шота.

Хэйворд выступает за «Бостон» с 2017 года. До этого он защищал цвета «Юты Джаз», который на драфте 2010 года выбрал его под девятым номером.