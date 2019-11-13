Леброн похвалил травмированного Дэвиса за отказ пропустить матч

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс похвалил партнёра Энтони Дэвиса, который в матче с «Финикс Санз» выступал с повреждениями плечами и рёбер.

«Лейкерс» на выезде победили «Финикс» в матче, состоявшемся в ночь с 12 на 13 ноября мск, со счётом 123:115. Дэвис стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка и сделав 12 подборов.

«Дэвис хочет играть. Он хочет играть, и мы должны подхватить его порыв.

Дэвис показывает всей команде пример, когда справляется с трудностями и играет с травмами. После такого все должны быть на месте рядом с ним. Это очень хороший пример», — приводит слова Леброна ESPN.

Следующий матч «Лейкерс» сыграют в ночь с 13 на 14 ноября мск, соперником будет «Голден Стэйт Уорриорз».

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