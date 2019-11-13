Уэйд составил символическую пятёрку из бывших партнёров

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд составил символическую пятёрку, в которую включил себя и бывших партнёров. Себя Уэйд поставил на позицию разыгрывающего.

«Я бы назвал парней, с которыми побеждал в чемпионате. Рэй Аллен – на позиции второго номера, Леброн Джеймс – на позиции третьего, Крис Бош – на позиции четвёртого и Шакил О'Нил – на позиции центрового. А Юдонис Хаслем был бы у нас шестым игроком», — приводит слова Уэйда Complex.

Уэйд, выбранный на драфте НБА 2003 года под пятым номером, выступал за «Майами» с 2003 по 2016 год, завоевав за этот период три чемпионских титула: в 2006, 2012 и 2013 годах. Затем он выступал за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс», после чего вернулся в «Майами», провёл один сезон и закончил карьеру в 2019 году.