Уэйд составил символическую пятёрку из бывших партнёров

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд составил символическую пятёрку, в которую включил себя и бывших партнёров. Себя Уэйд поставил на позицию разыгрывающего.
«Я бы назвал парней, с которыми побеждал в чемпионате. Рэй Аллен – на позиции второго номера, Леброн Джеймс – на позиции третьего, Крис Бош – на позиции четвёртого и Шакил О'Нил – на позиции центрового. А Юдонис Хаслем был бы у нас шестым игроком», — приводит слова Уэйда Complex.
Уэйд, выбранный на драфте НБА 2003 года под пятым номером, выступал за «Майами» с 2003 по 2016 год, завоевав за этот период три чемпионских титула: в 2006, 2012 и 2013 годах. Затем он выступал за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс», после чего вернулся в «Майами», провёл один сезон и закончил карьеру в 2019 году.
- 13 ноября 2019
-
14:54
-
13:44
-
12:55
-
11:50
-
10:40
-
09:30
-
08:53
-
07:56
-
07:44
-
06:34
-
05:36
-
00:35
- 12 ноября 2019
-
23:51
-
22:42
-
21:50
-
20:44
-
19:53
-
18:17
-
17:18
-
15:27
-
14:17
-
12:25
-
11:05
-
10:00
-
09:09
-
07:23
-
06:25
-
05:42
-
00:33
- 11 ноября 2019
-
23:42
-
22:06
-
20:28
-
19:17
-
19:13
-
18:19