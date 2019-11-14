Уэстбрук посмеялся над защитными навыками Беверли

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук выразил мнение, что Патрик Беверли, который выступает за «Лос-Анджелес Клипперс», совсем не умеет защищаться. «Хьюстон» выиграл у «Клипперс» в матче, состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск, со счётом 102:93.
«Такое впечатление, что Патрик Беверли не защищается, а просто играется. Он вообще не защищается. Он просто бегает кругами и ничего не делает», — приводит слова Уэстбрука ESPN.
В матче с «Хьюстоном» Беверли стал лучшим в составе «Клипперс» по показателю «+/-», однако реализовал лишь 3 из 10 бросков со средней дистанции, не забил ни одного трёхочкового из семи и досрочно закончил встречу, получив 6 фолов.
С 2010 по 2012 год Беверли выступал за «Спартак» (Санкт-Петербург).
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