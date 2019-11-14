Ерёмин: поломать игру Шведу — на 50% поломать игру «Химкам»

Заслуженный тренер России, чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин поделился ожиданиями в преддверии матча «Химок» с «Миланом» в Евролиге. Матч «Химок» и «Милана» состоится сегодня, 14 ноября, и начнётся в 20:00 мск.
«На мой взгляд, для «Милана» и его главного тренера Этторе Мессины одна из важных задач — решить вопрос, как закрыть Алексея Шведа. Если посмотреть статистику Шведа, то она не такая уж выразительная. Но это баскетболист, который делает игру. И если ему поломать игру, то это на 50% поломать игру всей команде.
Хотя сейчас очень здорово помогают и Тимма, и другие баскетболисты. И связка Швед — Букер мне очень симпатична.
«Химки» строят игру от нападения, и у них это получается. Очень сильная у них атака с периметра. Все игроки исповедуют стиль Римаса Куртинайтиса. Он разрешает брать на себя инициативу любому игроку. Поэтому они смело и уверенно атакуют. И когда у них идёт игра, они «расстреливают» соперника с периметра. Думаю, что «Химки» — фаворит в этой паре», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».
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