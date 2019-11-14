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Крис Пол назвал предательством обмен из «Хьюстона»

Крис Пол назвал предательством обмен из «Хьюстона»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающему клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Крису Полу не понравилось, что в межсезонье-2019 его обменяли из «Хьюстон Рокетс». В обратном направлении проследовал Расселл Уэстбрук.

Пола спросили, сталкивался ли он когда-нибудь с предательством.

«Да. Вот как раз последний случай был таким. Генеральный менеджер «Хьюстона» — он ничего мне не должен. Понимаете, что я имею в виду? Он мог сказать мне одно, а сделать совершенно другое. Пришлось просто принять это», — приводит слова Пола NBC Sports.

34-летний Пол выступал за «Хьюстон» с 2017 по 2019 год. До этого он выступал за «Нью-Орлеан Хорнетс», который на драфте НБА 2004 года выбрал его под четвёртым номером, и «Лос-Анджелес Клипперс».

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