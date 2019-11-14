Крис Пол назвал предательством обмен из «Хьюстона»
Разыгрывающему клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Крису Полу не понравилось, что в межсезонье-2019 его обменяли из «Хьюстон Рокетс». В обратном направлении проследовал Расселл Уэстбрук.
Пола спросили, сталкивался ли он когда-нибудь с предательством.
«Да. Вот как раз последний случай был таким. Генеральный менеджер «Хьюстона» — он ничего мне не должен. Понимаете, что я имею в виду? Он мог сказать мне одно, а сделать совершенно другое. Пришлось просто принять это», — приводит слова Пола NBC Sports.
34-летний Пол выступал за «Хьюстон» с 2017 по 2019 год. До этого он выступал за «Нью-Орлеан Хорнетс», который на драфте НБА 2004 года выбрал его под четвёртым номером, и «Лос-Анджелес Клипперс».
Уэстбрук посмеялся над защитными навыками Беверли
- 14 ноября 2019
-
17:11
-
16:10
-
15:01
-
13:51
-
12:40
-
11:27
-
10:00
-
09:30
-
08:44
-
08:28
-
07:01
-
06:49
-
06:42
-
05:41
-
00:29
- 13 ноября 2019
-
23:53
-
23:08
-
22:30
-
21:55
-
20:53
-
19:38
-
18:54
-
17:15
-
16:03
-
14:54
-
13:44
-
12:55
-
11:50
-
10:40
-
09:30
-
08:53
-
07:56
-
07:44
-
06:34
-
05:36
Партнерский контент