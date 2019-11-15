Плаза — о матче с «Эфесом»: мне кажется, многие игроки сегодня испугались

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своей команды в матче Евролиги. Со счётом 88:90 питерцы уступили «Анадолу Эфесу».



«Мы знаем, что мы новички в этом турнире. Мы понимаем, что мы слабее, чем многие команды здесь. Сегодня мы играли против команды, которая может оказаться в «Финале четырёх», команды с большими возможностями, с длинной скамейкой, мы знали, как тяжело будет сегодня.



Мне кажется, многие игроки испугались. Может, это моя ошибка, что я напугал своих игроков. В середине третьей четверти мы проигрывали «-25», но — и это очень приятно — в оставшееся время сумели показать свое лучшее лицо. Доказали самим себе, что если мы будем играть смело, если будем сражаться за каждый мяч, то можем играть с любой командой в Европе. Сегодня мы можем сказать, что научились у такой команды, как «Эфес», — цитирует Плазу официальный сайт «Зенита».

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