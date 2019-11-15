Де Коло номинировали на включение в символическую сборную Евролиги за 10 лет

Бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА 32-летний Нандо де Коло вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
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В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.
В межсезонье-2019 де Коло покинул ЦСКА и перешёл в «Фенербахче». В составе «армейцев» французский баскетболист дважды выигрывал Евролигу: в 2016 и 2019 годах. В 2016 году его признали самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги.
В НБА де Коло выступал за «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс».
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